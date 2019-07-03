Гитару с автографами The Doors выставят на торги в России

Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

"В каталог торгов вошли автографы участников легендарных групп, таких как Metallica, Iron Maiden, Nirvana, Led Zeppelin, Black Sabbath и другие. Одним из топ-лотов предстоящих торгов станет бас-гитара с автографами всех участников легендарной американской рок-группы Doors, в том числе и знаменитого Джима Моррисона", - говорится в сообщении.

Глава "Литфонда" Сергей Бурмистров в беседе с ТАСС уточнил, что стартовая цена гитары составит 650-700 тыс. рублей.

Торги пройдут на территории "Парка Дракино" Серпуховского района Подмосковья в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun.

В "Литфонде" отметили, что среди самых дорогих гитар с автографами знаменитостей, проданных на аукционах, значится инструмент Брайана Адамса, ушедший на одном из благотворительных аукционов за $2,7 млн, а также акустическая гитара Эрика Клэптона 1939 года выпуска марки C.F. Martin & Co, которая ушла с молотка почти за $800 тыс.

Группа The Doors была создана в 1965 году в Лос-Анджелесе вокалистом Джимом Моррисоном (1943-1971) и клавишником Рэем Манзареком. Группа продала более 100 млн альбомов по всему миру. The Doors стала первой американской группой, у которой было 8 золотых альбомов подряд. В 1993 году музыканты были введены в Зал славы рок-н-ролла.