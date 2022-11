The Doors выпустили неизданную песню «Paris Blues»

Клип на нее смонтирован из видео, фотографий, газетных вырезок и анимации.

«Paris Blues» прошел долгий и извилистый путь к своему релизу и оброс мифами у поклонников The Doors. – Это оригинальная блюзовая песня была записана группой время одной из сессий либо для альбома «The Soft Parade» (1969), либо для «L.A. Woman» (1971) (точнее, похоже, никто уже не помнит). Мастер-пленка песни была утеряна, а единственная уцелевшая копия - передана клавишнику Doors Рэю Манзареку. К сожалению, эта копия была частично повреждена его сыном Пабло (в то время еще совсем маленьким), который записал несколько коротких фрагментов поверх оригинального трека. Теперь, благодаря творческому редактированию, песня была спасена от забвения для нашего нового альбома.



The Doors

Релиз виниловой пластинки «Paris Blues» состоится 25 ноября. На ней будет также представлена композиция «I Will Never Be Untrue», предназначавшаяся для альбома «Morrison Hotel», и песни «Who Do You Love» и «Rock Me Baby», записанные совместно с Альбертом Кингом в 1970 году.