Гитарист Doors Робби Кригер выпустил первый за 10 лет альбом

Это седьмая сольная пластинка в карьере Робби Кригера и первая за десять лет, прошедших с момента выхода предыдущего диска «Singularity».



Робби Кригер

В «The Rituals Begins At Sundown» вошли десять инструментальных треков, из них девять оригинальных и кавер на «Chunga’s Revenge» Фрэнка Заппы, в стилистике джаза, джаз-рока и джаз-фьюжна.

Партнерами по записи пластинки стал давний друг Кригера, работающий с ним на протяжении всей сольной карьеры, басист Артур Барроу, а также коллеги Фрэнка Заппы трубач Сэл Маркес, тромбонист Джек Эллис, клавишник Томми Марс и барабанщик Чак Вэкерман.