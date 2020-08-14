Гитарист Doors Робби Кригер выпустил первый за 10 лет альбом

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Гитарист The Doors Робби Кригер выпустил сольный альбом «The Ritual Begins At Sundown» (слушать альбом).

Это седьмая сольная пластинка в карьере Робби Кригера и первая за десять лет, прошедших с момента выхода предыдущего диска «Singularity».

Робби Кригер
Робби Кригер

В «The Rituals Begins At Sundown» вошли десять инструментальных треков, из них девять оригинальных и кавер на «Chunga’s Revenge» Фрэнка Заппы, в стилистике джаза, джаз-рока и джаз-фьюжна.

Партнерами по записи пластинки стал давний друг Кригера, работающий с ним на протяжении всей сольной карьеры, басист Артур Барроу, а также коллеги Фрэнка Заппы трубач Сэл Маркес, тромбонист Джек Эллис, клавишник Томми Марс и барабанщик Чак Вэкерман.

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