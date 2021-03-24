Atlantic Records купил Zhara Music у Эмина

«Zhara Music, основанный менее трех лет назад, уже стал значительным игроком быстро растущей российской музыкальной индустрии. В результате сделки лейбл проведет ребрендинг, чтобы продолжить свою успешную деятельность в качестве Atlantic Records Russia, и влиться в глобальную сеть Warner Music. Артисты Zhara Music уже известны в Китае и на Ближнем Востоке, и международное присутствие Warner Music поможет их дальнейшей популяризации в мире», - отмечает российское отделение Warner.

Компания Zhara Music была основана бизнесменами и музыкантами Эмином Агаларовым и Бахтияром Алиевым, выступающим под именем Bahh Tee. Её каталог включает таких исполнителей, как HammAli&Navai, Зомб, Моргенштерн, Слава Марлоу, Rauf&Faik, Jony, Elman, Andro, Gafur (Raava Music), ЛСП, Idris&Leos и Dava, которые теперь будут представлены под лейблом Atlantic Records во всех странах мира. Atlantic Records, основанный в 1947 году Ахметом Эртегюном и Хербом Абрамсоном, представляет таких артистов, как Арета Франклин, Led Zeppelin, Рэй Чарльз, Rolling Stones, Шер, Genesis, Бруно Марс, Лиззо, Coldplay, Эд Ширан, Уиз Халифа.

Бахтияр Алиев возглавит Atlantic Records Russia в качестве генерального продюсера, сохранив при этом свою преданную группу специалистов A&R и маркетинга в отдельном от Warner Music Russia офисе.



Bahh Tee

«Приключение, в которое мы с Эмином пустились менее трех лет назад, с начала основания Zhara Music, было по-настоящему захватывающим, - говорит Бахтияр Алиев. - Мы знали, что слушатели полюбят нашу музыку и жаждут новых открытий, но даже мы были удивлены тому, как быстро все взлетело! Теперь, став частью семьи Warner Music, мы поможем нашим артистам выйти на новый уровень как здесь, так и на мировой арене. Это знаменательный день для меня и моих коллег – мы действительно достигли совершеннолетия».

Генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов будет осуществлять стратегическое руководство деятельностью Atlantic Records Russia. Юридическая и финансовая поддержка, регистрация каталога и дистрибуция контента будут выполняться командой Warner Music Russia. Эмин Агаларов сосредоточится на своих бизнес-проектах и творчестве, оставаясь одним из ведущих артистов лейбла.

«Эмин и Bahh Tee вложили свои сердца и души в создание лейбла, - говорит Александр Блинов. - Они талантливые артисты, искренние музыкальные фанаты, успешные предприниматели – и всё это проявилось в невероятном каталоге, который был создан ими. Я рад тому, что Бахтияр согласился запустить Atlantic Records в России – соединяя всемирно известный бренд с новым поколением исполнителей по всей России и за её пределами. Это будет потрясающее совместное путешествие!»

В этом году Atlantic Records Russia выпустит последний альбом HammAli&Navai, новые альбомы Моргенштерна, Idris&Leos, Rauf&Faik, ЛСП, Славы Марлоу, Эмина Агаларова, Jony, а также специальный сборник, посвященный запуску Atlantic Records в России.