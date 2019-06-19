Егор Крид заключил контракт с Warner Music Russia и записал дуэт

Первым синглом, выпущенным в рамках сотрудничества, станет песня «Грехи», записанная при участии Клавы Коки. Это первый трек Крида, выпущенный после прекращения сотрудничества с Black Star.

«Егор Крид - один из самых успешных артистов на российском музыкальном рынке, - говорит генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов. - Его смело можно назвать голосом молодого поколения. Концерты Крида неизменно собирают полные залы, а треки занимают верхние строчки чартов».



Егор Крид

Егор Крид начал свою музыкальную карьеру в 2011 году— именно тогда пользователи интернета увидели его первый клип на песню «Любовь в Сети». В апреле 2012 года Крид подписал контракт с Black Star, а уже в 2014 году артист выпустил сингл «Самая самая», который и принес ему популярность. После выхода первого студийного альбома «Холостяк», Крид получил множество престижных музыкальных наград и дал рекордное количество концертов. Весной 2017 был выпущен второй альбом «Что они знают?». Осенью прошлого года артист провел свой первый концертный тур по США. В социальных сетях на Егора Крида подписано более 12 миллионов человек. В 2019 году артист ушел от лейбла Black Star.

Warner Music Russia – российское подразделение Warner Music Group, одной из крупнейших музыкальных компаний мира, основанной в 1958 году. Warner Music Group объединяет легендарные звукозаписывающие лейблы такие как Atlantic, Warner Records, Rhino, Parlophone, Nonesuch и многие другие по всему миру, a также владеет старейшим международным музыкальным издательством Warner Chappell Music, история которого начинается с 1811 года.