Соучредитель Orchard Скотт Коэн стал директором по инновациям Warner

В новой роли он будет тесно сотрудничать и отчитываться перед Максом Лусадой, генеральным директором WMG Recorded Music. Коэн также будет работать с другими членами высшего руководства Warner, чтобы помочь наметить долгосрочный курс компании «на стыке музыки, технологий и культуры».

Назначение объявлено после того, как Коэн подтвердил свою отставку из The Orchard в прошлом месяце. Он работал в цифровом дистрибьюторе в течение 22 лет после основания компании вместе с Ричардом Готтерером. Компания впервые появилась в качестве способа поддержки инди-музыкантов в продаже их музыки широкой аудитории. В 2004 году The Orchard объявил себя первой цифровой дистрибьюторской компанией, которая загрузила 1 миллион платных загрузок в iTunes.

Четыре года назад Sony приобрела The Orchard у Dimensional Associates, которая купила цифрового дистрибьютора в 2003 году. Два года назад Sony объединила цифрового дистрибьютора с RED, управляя обеими компаниями под брендом Orchard. Это создало крупную глобальную цифровую дистрибьюторскую компанию, которая сейчас работает на 40 территориях мира.

Коэн впервые начал свою карьеру в музыкальной индустрии в конце 80-х, занимаясь управлением артистами. Он остается сторонником AR, VR, технологии блокчейна и AI. Коэн также является соучредителем CyborgNest. Компания исследует интерфейсы биологической и цифровой разведки.

«Развлекательным компаниям уже недостаточно просто принять изменения, им нужно самим создавать будущее. Что привлекло меня в Уорнере, так это ощущение, что Макс и его команда создают среду, в которой могут процветать действительно оригинальные, разрушительные идеи. У Уорнера уникальная возможность использовать гибкий, но принципиальный подход к расширению вселенной возможностей для музыки», - сказал Коэн.