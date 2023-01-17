В России слились Warner Music и Sony Music

В результате слияния на рынке появился новый дистрибутор, который будет конкурировать с Zvonko Group и Believe. Присутствие в сегменте еще одного крупного игрока поможет артистам увеличить доходы, ожидают эксперты.

ООО «Кисс Коала» (в прошлом ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент», российское подразделение Sony Music Group), перенявшее управление российским каталогом ушедшей из страны Sony Music, сменило владельцев, обнаружил “Коммерсант” в базе «СПАРК-Интерфакс». С 29 декабря им владеет зарегистрированное 9 декабря ООО «Мерит», которое на 80% принадлежит Александру Аксенову, на 20% — Лилии Беляевой.

Раньше ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент» контролировала SBME Holdings B.V., дочерняя Sony Group Corporation. В сентябре компанию переименовали в ООО «Кисс Коала», она перешла под управление топ-менеджеров российского подразделения группы Арины Дмитриевой (70%) и Дмитрия Козика (30%). Госпожа Дмитриева не ответила “Коммерсанту”, связаться с господами Козиком и Аксеновым, а также Лилией Беляевой не удалось.

Новые владельцы Kiss Koala связаны с музыкальным дистрибутором S&P Digital, команда которого в последние месяцы управляла Warner Music Russia (среди подписанных лейблом артистов были Artik&Asti, Feduk, Ани Лорак, Егор Крид и др.), говорят два собеседника “Ъ” на музыкальном рынке.

Об этом также пишут авторы профильного Telegram-канала «Интро/аутро». Warner Music Group 10 марта объявила о приостановлении деятельности в стране, но ее российские структуры продолжали работу.

Sony Music отозвала свои зарубежные каталоги из российских стриминговых сервисов (Элвис Пресли, Майкл Джексон, Beyonce и др.). Но Kiss Koala получила в управление российский каталог: среди артистов, подписанных лейблом, были рэпер Kizaru, Денис Мацуев, Сергей Лазарев, Слава КПСС и др. Доля Sony Music в дистрибуции музыки в России оценивалась в 15–20%.

Сделка по покупке Kiss Koala означает, что российскими каталогами Sony Music и Warner Music будет управлять одна команда, говорит источник “Ъ”: «По сути это слияние мейджоров, команды и каталоги идентичны. Такого не могло случиться на глобальном рынке, но вдруг произошло в РФ».

По оценке Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), доля Kiss Koala на российском музыкальном рынке может составить 5–10%, считает ее гендиректор Никита Данилов: «В условиях ухода с рынка Sony сделка с Kiss Koala будет на пользу, повысив эффективность бизнеса, связанного с российским каталогом».

Появляется «новый мощный игрок», который получит 30–40% музыкального контентного рынка в РФ «с учетом уже подписанных и новых контрактов» и сможет претендовать на второе или третье место после Zvonko Group (объединяет «Первое музыкальное издательство», «Национальное музыкальное издательство», студию «Союз» и др.) и французской Believe, считает другой собеседник “Ъ”. Стоимость сделки по продаже Kiss Koala, по его словам, зависит от того, какие артисты остались и на какие сроки они подписаны.

Ограничивать рост нового участника рынка, по мнению собеседника “Ъ”, будут проблемы с дистрибуцией песен российских артистов на зарубежные платформы: «На Apple Music, Spotify и других все еще приходится около 30% доходов российских артистов, в том числе доходы от прослушиваний русскоязычной аудиторией из-за границы». У нового игрока нет возможности поставки контента за рубеж без посредников, а они могут забирать до 60% дохода артиста. При этом для больших артистов, считает источник “Ъ”, консолидация будет хорошей новостью: «Снова начнется битва авансов — когда три или четыре лейбла предлагают деньги».