Запускается новый курс Академии Sony Music

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Российское отделение мирового звукозаписывающего лейбла Sony Music Entertainment Russia запускает новый поток курса Академии Sony Music.

Это единственный бесплатный образовательный проект такого уровня по подготовке музыкальных менеджеров в России.

Академия дает возможность молодым людям со всей России, вне зависимости от места их проживания, дохода, пола, вероисповедания и предыдущего опыта работы получить знания в области мировой и российской музыкальной индустрии. Лучших студентов ожидает оплачиваемая стажировка в Sony Music, а также в компания-партнерах. Так, в этом году лучшим выпускникам также предоставляется возможность пройти оплачиваемую стажировку в концертном отделе МТС Энтертейнмент.

Академия Sony Music

В основе обучения Академии Sony Music лежит программа, ориентированная на подготовку кадров для работы на музыкальном рынке, которая открывает возможность даже самому далекому от шоу-бизнеса человеку, построить в нем карьеру. В течение месяца участники Академии Sony Music прослушают лекции, воркшопы, примут участие в мастер-классах от топ-менеджеров мирового уровня и инфлюенсеров музыкального рынка, разберут свежие кейсы про музыку, бренды и digital под руководством опытных кураторов, посетят офисы ведущих компаний и звукозаписывающих студий.

В этом году Академия Sony Music будет проходить уже в четвертый раз. Лучшие выпускники предыдущих Академий успешно работают в Sony Music в отделах по работе с артистами (A&R отдел) и маркетинга. На счету выпускников академии подписание более 26 популярных чартовых артистов, среди которых Kizaru, Ramil’, Gone.Fludd, Flesh, Mona Songz, 27 синглов и 15 популярных альбомов, вошедших в топ-10 по версии основных стриминговых площадок.

Более 85% выпускников прошлых Академий, даже если им не было предложено трудоустройство в Sony Music, благодаря полученным в процессе обучения знаниям, сегодня успешно строят свою карьеру в концертном бизнесе, букинг-агентствах, рекорд-проектах, в составе команд артистов, A&R и event-отделах компаний музыкальной индустрии: Ultra Music, BOOM, ВКонтакте, Gamma Music, Harvestxpro Team.

Новый поток Академии стартует в апреле 2021 года. Количество мест в Академии ограничено, участники будут определяться на основе результатов собеседования, в рамках которого нужно доказать, что кандидат заинтересован в обучении и готов развиваться в индустрии.

Академия Sony Music принимает заявки от всех желающих, а уже 5 апреля стартует 4 поток обучения. Принять участие могут не только жители Москвы, но и кандидаты из других городов – самым перспективным лейбл оплатит проживание и проезд.

В этом году Sony Music совместно с негосударственным благотворительным фондом «Арифметика добра» предложили воспитанникам пройти обучение в Академии, специально выделив несколько отдельных слотов для будущих музыкальных менеджеров.

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