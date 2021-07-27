Лейбл Warner Music открыл новый сервис ADA

Каспаров будет работать под руководством генерального директора Warner Music Russia Александра Блинова.

«Российская музыкальная сцена сейчас находится на подъеме во многом благодаря независимым лейблам и артистам. Но в условиях насыщенного музыкального рынка мы уже слышим от потенциальных партнеров, что они нуждаются в сильном дистрибьюционном сервисе, способном активно размещать и продвигать их музыку на цифровых площадках, - говорит Александр Каспаров. - И, конечно же, нас поддерживает Warner Music, мейджор-лейбл с духом инди, а это значит, что наши артисты смогут извлечь выгоду из его огромных инвестиций в технологии, используя такие инструменты, как, например, наш «Роялти-Портал». Мы рады начать работу, и, я думаю, что вы станете свидетелями нашего быстрого роста в течение следующих нескольких месяцев».

Начав свою работу, «ADA Россия» сразу же заключила ряд громких сделок. Команда ADA будет представлять каталог группы «Парк Горького» и певицы Ольги Кормухиной в рамках сотрудничества с Moroz Records. «ADA Россия» заключила договор со звукозаписывающим лейблом участника Artik&Asti Артема Умрихина. Компания также займется выпуском киномузыки всемирно известного композитора Альфреда Шнитке.

Открытие локального отделения ADA стало вторым крупным событием, расширяющим присутствие Warner Music на территории России, после запуска в марте Atlantic Records Russia.

«Есть ощущение, что сейчас подходящее время для запуска подобного сервиса в России, - говорит генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов. - У нас огромное количество артистов, и все их потребности уникальны. Некоторым больше подходит тот тип партнерства, который мы предлагаем в рамках Warner Music Russia и Atlantic Records Russia, другие считают, что им нужна более фокусная сделка по дистрибьюции. Одним из преимуществ работы с ADA является то, что они также могут использовать сеть Warner для получения других услуг, начиная с управления правами на публичное исполнение и заканчивая операциями по синхронизации, в зависимости от договоренностей».

Александр Каспаров начал свою карьеру в качестве музыкального журналиста в 1987 году. На Гостелерадио Александр основал первую в истории СССР музыкальную программу в прямом эфире «Бумеранг» и готовил запуск в 1991 году «Радио Максимум», а затем стал его первым программным директором. Он также был менеджером ансамбля интуитивной музыки «Три 'O'».

Переход в звукозаписывающие компании случился в 1994 году, когда Александр Каспаров присоединился к EMI и переехал в Варшаву, чтобы занять должность директора по международному маркетингу и регионального координатора по Восточной Европе. Он вернулся в Россию в 1998 году, чтобы работать генеральным менеджером Gala Records, а затем переехал в Лондон, а после в Берлин, чтобы стать вице-президентом по международному маркетингу в Восточной Европе в EMI. В 2004 году Каспаров основал свой собственный лейбл East Blok Music, базирующийся в Берлине, но выпускающий артистов из Центральной и Восточной Европы. К 2013 году он вернулся в Москву в качестве директора по маркетингу Warner Music в России, а с 2020 года работал консультантом Warner Music и BMG, находясь в Берлине. В этом году Александр вновь вернулся в Москву, чтобы возглавить ADA в России.