«Пилот» показал первую песню будущего альбома

Съемки клипа прошли во время выступления группы на фестивале «Мир без наркотиков», который состоялся 23 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.



Песня «Добро пожаловать в ад» вошла в альбом «Пандора», релиз которого состоялся в начале 2018 года.



