«Пилот» показал первую песню будущего альбома

Песня была написана в мае 2017 года, и с ней у лидера группы Ильи Кнабенгофа связана весьма необычная история.
- Дело в том, что я, проверяя в очередной раз текст и мелодику, вдруг неожиданно понял несоответствие с реальностью, - рассказывает музыкант, - а именно: в припеве была указана татуировка на седьмом шейном позвонке, которой на самом деле у меня не было. Я подумал: «Непорядок же натуральный!» и позвонил тату-мастеру Жене Шевченко. Мы с ним весьма тщательно исследовали момент анатомии, связанный с позвонками, и нашли тот самый седьмой шейный, указанный в песне, где теперь и красуется Женина работа.
Обозначает символ-иероглиф «Путь к себе» и «Врата в царствие небесное», и впервые он был представлен еще на обложке альбома «1+1=1» в 2008 году.
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