«Пилот» записывает альбом на гитарах AC/DC, Black Sabbath и Deep Purple

«Всё началось, когда года четыре назад я впервые открыл двери крутейшего рок-заведения нашего города, а именно рок-бара «Right Place», и вошёл в это чудесное место. Я не знал тогда, что оно станет для группы «Пилот» судьбоносным. Во-первых, именно здесь мы обрели три года назад двух невероятных музыкантов – нашего гитариста Алексея и бас-гитариста Ивана. А, во вторых, я узнал, что владелец этого бара, Роман Михайлович, оказался коллекционером уникальных инструментов. Мне пришла в голову крамольная идея записать на них следующую пластинку нашей группы. И Роман согласился нам дать на запись эти сокровища», - сообщил Илья Черт.
В записи альбома будут использованы 8 раритетных гитар, предоставленных владельцем одного из рок-заведений Санкт-Петербурга, по совместительству коллекционером уникальных инструментов:
- Sg Standard Марти Фридмана. На ней был записан альбом Megadeth «Risk» (1999).
- Fender Stratocaster Ричи Блэкмора, тот самый уникальный звук «Smoke on the water». Гитара не издала ни звука за последние 45 лет, и впервые после столь долгого перерыва зазвучала в записи новой песни группы «ПилОт».
- Lag Guitars Боба Кулика из групп Kiss и W.A.S.P.
- Pilot Bass D40C, которая использовалась Black Sabbath на сцене в 1985-1987 годы.
- Fender Precision Bass с автографом Лемми Килмистера из Motörhead.
- SG с автографом Ангуса Янга из AC/DC.
- Акустическая гитара Tacoma, на которой Дэйв Мастейн из Megadeth сыграл первый акустический концерт в истории группы в 1998 году.
- Gibson Les Paul Custom с автографом самого Леса Пола.
Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф рассказал, что в данный момент музыканты находятся на начальном этапе создания пластинки:
«Мы уже в первой стадии процесса записи новой пластинки. И это не просто очередная запись. Это целый невероятный проект, равным которому пока что не было в России до сих пор. <…> Кто бы мне сказал в мои советские 12 лет, когда я лежал в на кровати в наушниках и слушал «Smoke on the water» группы Deep Purple на бобинном магнитофоне «Орбита 205», что спустя годы я буду писать на этой их гитаре свои песни, буду держать ее в руках, буду играть на ней… Жизнь – всё-таки чудесатая штука! Спасибо Богу за это».
Кнабенгоф также подчеркнул, что в дальнейшем фанаты смогут увидеть, как шёл процесс создания альбома:
«Безусловно, всё это действо снимают, и, конечно, в будущем мы обязательно покажем вам процесс работы. У каждого из этих инструментов своя личная волшебная история, и мы надеемся, что определенные искры их настроения и опыта будут переданы и в нашу пластинку».
Музыканты очень благодарны за предоставление возможности сыграть на уникальных гитарах:
«Ещё раз низкий поклон и благодарность за реализацию такого невероятного проекта рок-бару «Right Place», и, конечно, лично Роман Михайловичу, его владельцу, за доверие нам, за возможность этого чуда».
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