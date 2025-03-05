«Пилот» записывает альбом на гитарах AC/DC, Black Sabbath и Deep Purple

Композиция «Провода» войдет в новый студийный альбом, над которым в настоящее время работает группа...

Композиция «Провода» войдет в новый студийный альбом, над которым в настоящее время работает группа...

Песня посвящена памяти ушедших рок-музыкантов. «Эта музыка живая, значит, я ещё живой. Это,...

Песня посвящена памяти ушедших рок-музыкантов. «Эта музыка живая, значит, я ещё живой. Это,...

В свежей «Соли» на телеканале РЕН-ТВ лидер группы «Пилот» Илья Черт рассказал, что не хотел играть...