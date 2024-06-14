«Пилот» вернул «Провода» в гранжевые времена

Композиция «Провода» войдет в новый студийный альбом, над которым в настоящее время работает группа «Пилот». Дата его релиза пока не определена.

Слова и музыка композиции принадлежат музыкальному продюсеру Артёму Аматуни, известному по работе с группами «Мельница», «Ключевая», «Лётная школа» и др.

«В дружеской беседе с известным музыкальным продюсером и звукорежиссером Артемом Аматуни я узнал, что у него в архиве лежит несколько старых песен. Мне стало интересно, и, конечно, я попросил его прислать эти композиции. Прослушав их, я сразу выделил для себя песню “Провода”, и мы с Артемом сходу договорились, что включим ее в новую пластинку. Песня слегка депрессивная и тяжелая по звучанию: она напомнила мне наше детство, все гранжевое времен Military Jane», – комментирует лидер группы Илья Чёрт.



Илья Чёрт

Артём Аматуни также прокомментировал релиз:

«Я считаю, что песни должны жить — даже если их автор, как я, больше не связывает свою жизнь с их исполнением. В случае с «Проводами» у меня даже не было вопросов о том, кто бы её мог исполнить — мне кажется, совпадение с «Пилотом» случилось и по музыкальной органике, и по внутреннему жизненному опыту Ильи».

Ранее музыканты уже представили первый сингл из будущего альбома, песню «Дыши».