У Илья Черта выходит «Два слова, строка»

Книга дает возможность «заглянуть через плечо» в рукописные черновики одного из самых харизматичных и популярных исполнителей современного русского рока.

Три товарища у Ремарка. Три креста на Голгофе. Три мудреца в тазу. Но — парадокс! — стула всегда только два. Это — сюжет одного из стихов Ильи Кнабенгофа, которого мы больше знаем под прозвищем «Черт», лидера рок-группы «Пилот». И пока все мечутся, пытаясь занять один из стульев, мы предлагаем вам погрузиться в загадочный и потусторонний мир его лирики, - сообщает пресс-релиз.

Его коллектив собирает тысячи зрителей на сольные концерты, выступает в качестве хэдлайнера на главных летних фестивалях. Его многолетние философские размышления отразились в сборнике стихов «Два слова, строка».

«Не будь глупцом, не бегай за толпою,

С раззявленными ртами взирающей на чушь.

Остановись, взгляни под ноги, где осенний дождь

Великого художника великолепие являет,

Рисуя безупречные круги в сиреневом оттенке луж».



«Природа человечья такова:

Плохое прежде замечать, одаривать вниманием.

Коль муха в ложке — нам уж дела нет,

Под ней какого сорта мёд приданным!»



«Как в заколдованном колодце,

Мы спим и видим сон во сне,

О том, что снится сновидение

Сновидящему о себе».

Ленинградский рок-н-ролл всегда отличался сильной литературной традицией. Илья принял эстафетную палочку у Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и других титанов русского рока. Его лирика — это не просто деструктивный протест. Это результат кропотливых духовных поисков, которыми он делится с читателями, - считает его пресс-служба.

В стихах Ильи Черта можно обнаружить отсылки к священным книгам разных религий и детали из саги о Гарри Поттере, упоминания о мистическом учении Кастанеды и великом романе Ремарка, воображаемый диспут с Борисом Гребенщиковым и аллюзии на греческую мифологию.

Большую часть книги составляют стихи, которые долгие годы хранились в тетрадях с черновиками Ильи. Это — творческий и духовный багаж, который он накопил за 20 лет. Исчерканные исправлениями строчки дополняют характерные рисунки автора. Кроме них в книгу вошли все «альбомные» стихи Ильи, которые звучат между песнями.