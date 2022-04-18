«Пилот» остался без музыкантов перед «патриотическими» концертами

О своем уходе из команды заявил гитарист и клавишник Андрей Казаченко.

«Я принял решение покинуть группу «Пилот». Сегодня заканчивается моя почти пятнадцатилетняя история сотрудничества с этим коллективом. Спасибо всем, кто принимал участие и был неравнодушен», - сообщил в своих социальных сетях музыкант.



Прежний состав «Пилота»

Кроме того, о своем решении не принимать участие в концертной деятельности «Пилота» объявил бас-гитарист Сергей Вырвич.





Покинула группу «Пилот» и пресс-атташе Лана Балахматова.

Последний раз в прежнем составе «Пилот» выступил в Москве на концерте в честь своего 25-летия в клубе Adrenaline Stadium 1 апреля 2022 года. На данный момент, помимо лидера Ильи Кнабенгофа, в «Пилоте» остался барабанщик Никита Белозеров.

Объявления об уходе от членов коллектива были опубликованы спустя короткое время после анонсирования участия группы «Пилот» в «музыкально-патриотическом марафоне» «Zа Россию» в Ижевске, Прокопьевске и Кемерове с 17 по 30 апреля 2022 года. В списке участников марафона в других городах также значатся Анита Цой, Денис Майданов, Виктория Дайнеко, Анна Семенович, "Самоцветы", Олег Газманов, Родион Газманов, Николай Расторгуев, Дмитрий Певцов, Александр Иванов, Марк Тишман, Дмитрий Харатьян, «Уматурман», Сергей Галанин, Александр Ф.Скляр, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина, Глеб Матвейчук, Василий Герелло, Александр Олешко.