«Пилот» готовится к «Осенней поре»

Предстоящие выступления, по задумке музыкантов, несмотря на камерную атмосферу и запредельную душевность, не будут полностью выдержаны в формате квартирника, а максимально воплотят фирменный драйв и бесшабашный дух питерского рока. Прозвучат и динамичные боевики группы, и уже ставшие народными рок-гимны.





Сразу после - продолжение гастрольного тура с презентацией альбома «Пандора», который вышел в начале этого года. График выступлений и переездов очень жесткий – концерты практически каждый день. Зато музыканты представляют «Пандору» по всей России, охватывая не только крупные, но и многие небольшие города, чем очень радуют поклонников.

Кроме того, на группу свалился неожиданный переезд: здание, в котором они репетировали 10 лет вместе с коллегами (группами «Северный флот» и «Декабрь») идет под снос. И музыкантам в срочном порядке пришлось искать новое помещение, в котором сейчас проводится ремонт.

- Все что ни делается, действительно к лучшему, - говорит лидер группы «Пилот» Илья Чёрт, - мы нашли место гораздо более удобное и по месторасположению, и по внутренней планировке.

Сейчас участники коллектива с удовольствием делятся с фанатами видеорепортажами о переезде в своем Инстаграме и соцсетях. А в скором времени обещают показать всем новую готовую репетиционную точку.