Сиа показала песню из «Дулиттла»

Первый сингл 2020 года от Сиа предсказуемо возвышен. Трек от Джесси Шаткина попал в саундтрек к фильму «Дулиттл» и представляет месседж о том, как оставаться верным себе.

«И я не буду тратить свою жизнь на шаблоны. Я буду оригинальна, даже когда это трудно, - поет Сиа. - И я не буду изменять себе, когда они скажут мне. Нет, я хочу быть оригинальна».



Sia

Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (Dolittle) — американская приключенческая комедия в жанре фэнтези режиссёра Стивена Гейгана, снятая по сценарию Гейгана и Томаса Шеперда. Фильм основан на одноименном романе Хью Лофтинга и рассказывает о приключениях ветеринара, умеющего разговаривать с животными. Главную роль сыграл Роберт Дауни-младший, во второстепенных ролях снялись Антонио Бандерас и Майкл Шин. Фильм выйдет в прокат в США 17 января 2020 года. Премьера в России запланирована на 20 февраля 2020 года.

Отметим, что в этом фильме роль жирафа Бетси озвучила Селена Гомес.