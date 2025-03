Sia снова поет про «Beautiful People», теперь с Дэвидом Геттой

Зажигательный танцевальный хит — это последняя совместная работа пары, которая ранее сотрудничала над песнями «Titanium», «Flames», «Bang My Head» и «She Wolf».

«Я так рад снова работать с Сией! — говорит Гетта. — Она — одна из величайших певиц и авторов песен нашего поколения, и мне кажется, что у нас была особая связь с тех пор, как мы написали «Titanium» в 2011 году».



Sia

Ранее у Sia был дуэт с названием «Beautiful People» вместе с Рианной.

В мае прошлого года Сиа выпустила свой последний альбом Reasonable Woman. В него вошли совместные работы с Пэрис Хилтон, Кайли Миноуг, Лабринт, Чакой Хан, Хилтон, Тиеррой Уэк, Лабринт, Кали и Джимми Джоллиффом. Сиа и Миноуг выпустили «Dance Alone» перед выходом альбома, впервые работая вместе после «Kiss Me Once» Миноуг.

До этого Сиа выпустила альбом This Is Acting в 2016 году, а в следующем году — Everyday Is Christmas. Её альбом Music — Songs from and Inspired by the Motion Picture, основанный на мюзикле, который она срежиссировала, вышел в 2021 году.