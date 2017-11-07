Sia сорвала сделку по продаже своих обнаженных фото

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Telegraph.

«Кто-то, очевидно, пытается продать мои голые снимки моим фанатам. Сэкономьте ваши деньги, вот оно бесплатно» — написала исполнительница.



Сия опубликовала в соцсетях свое откровенное фото

Она добавила, что каждый день – это Рождество. Именно так называется ее новый альбом (Everyday Is Christmas).

Обнародованная певицей фотография, судя по всему, была сделана, когда Сия находилась на отдыхе.

По имеющимся данным, фотограф предлагал продать более 10 снимков с артисткой тому, кто больше всех заплатит. На фото есть водный знак агентства FameFlyNet, но действительно ли оно выступает источником, неизвестно.

Что касается твита Сии, то он стал вирусным, набрав более 157 тыс. «лайков» за пять часов.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон получат компенсацию за фото топлес.