Lana Del Rey раскрыла подробности нового альбома

Пластинка выйдет 30 августа 2019 и будет состоять из 14 треков. В числе прочего в неё войдут композиции «Venice Bitch» и «Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have – But I Have It», показанные ранее, а также кавер-версия песни Sublime «Doin' Time».



Lana Del Rey

Продюсерами шестого студийного альбома Ланы выступили Джек Антонофф, Рик Новелс, Зак Дейвс и Лора Сиск, а обложку украсил снимок, сделанный сестрой певицы Чак Грант. На фотографии Дель Рей позирует вместе с актёром Дьюком Николсоном, внуком Джека Николсона.

Трек-лист альбома «Norman Fucking Rockwell»:

1. Norman Fucking Rockwell2. Mariners Apartment Complex3. Venice Bitch4. Fuck It I Love You5. Doin' Time6. Love Song7. Cinnamon Girl8. How To Disappear9. California10. The Next Best American Record11. The Greatest12. Bartender13. Happiness Is A Butterfly14. Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have – But I Have It