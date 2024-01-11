Группа «Секрет» выпустит первый за 10 лет альбом

Этой новостью Максим Леонидов, сооснователь бит-квартета, поделился в беседе с изданием NEWS.ru.



Секрет

По словам Леонидова, сейчас он работает над песнями вместе с Николаем Фоменко. Их уже набралось 15 штук, но, возможно, материал еще добавится:

«Вероятно, не все песни войдут в альбом, пока неизвестно. Мы пока не решили, где будет происходить сама запись. Важно, что альбом будет записан живьем, то есть с минимальным участием программирования».

Название грядущего альбома еще не выбрано. К работе над пластинкой привлекут питерских музыкантов Владимира Густова и Евгения Олешева.

Напомним, предыдущий студийный альбом «Секрета» — «Всё это и есть любовь» — вышел в 2014 году.