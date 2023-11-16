Дебютный альбом группы «Секрет» впервые издан официально

Двухдисковое CD-издание, а также двойное издание на виниле уже поступили в продажу и доступны для заказа в интернет-магазинах.

Альбом «Ты и я» группа «Секрет» записан в 1983 году в студии Ленинградского театрального института. Запись распространялась на магнитных лентах в самиздате и до сего момента официально не издавалась. Почти половина вошедших в этот альбом песен позже в новых аранжировках вошли в альбом «Секрет».

В альбоме «Ты и я» впервые были опубликованы ставшие классическими хиты «Алиса», «Она не понимает», «Марабу», «Кристина», «1000 пластинок». Также в альбом вошла кавер-версия песни группы «Зоопарк» «Мажорный рок-н-ролл».



«Ты и я»

В качестве источника для издания альбома использована запись из архива журналиста Николая Мейнарта. Реставрацию и мастеринг записи выполнили Евгений Гапеев и Анатолий Рясов. В качестве бонуса в издание вошла запись концерта группы «Секрет» в ДК Крупской в рамках II фестиваля Ленинградского рок-клуба.

На виниле издание вышло в двух вариантах цвета – на черных классических и серебряных дисках-гигантах. К пластинкам прилагается 8-страничный буклет и вкладка. CD-издание вышло в формате шестиполосного диджипака с 24-страничным буклетом.