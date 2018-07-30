Александр Добронравов выпустил концертный альбом

В основу релиза легли песни, которые прозвучали 7 марта 2018 года в Вегас Сити Холле в Юбилейной программе «55». В релиз вошло 22 трека Александра Добронравова, из которых две премьерные композиции «Открою двери» на стихи Евгения Рогова и «Птица, которая не долетела» на стихи Сергея Каргашина, а также дуэт с Сергеем Крыловым «Осень-золотые листопады». Основу юбилейной программы составили хиты «Как упоительны в России вечера», «Одинокая волчица», «Крик на морском берегу», «Ромашки», песни с альбома «Нежданно-негаданно» и новые композиции.

«Каждый год, в мой день рождения, я готовлю подарок не только своим поклонникам, но и самому себе, обычно мы выпускаем какой-то новый релиз. 30 июля, когда я перешагнул свой юбилейный рубеж, мы выпустили, впервые в моей дискографии «концертник», который мы сыграли в Вегас Сити Холле 7 марта. Версии моих песен в живом саунде и в нестудийной вокальной подаче. Это своего рода эксперимент для меня самого, а почему бы и нет», - рассказывает Александр Добронравов

Цифровой релиз состоялся в iTunes, Google Music и др. Также, ведётся финальная стадия работы над телеверсией юбилейного концерта Александра Добронравова «55» в Вегас Сити Холле. Режиссер телеверсии Роман Бутовский.