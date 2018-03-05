Александр Добронравов отметит юбилей в Вегас Сити Холле

В праздничную программу войдут хиты "Как упоительны в России вечера", "Одинокая волчица", "Ромашки для Наташки", "Где-то за тучами", "Крик на морском берегу", песни с альбома "Нежданно-негаданно", а также премьеры абсолютно новых композиций.

Песни Александра Добронравова исполняют: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Сергей Крылов, Александр Малинин и многие другие. На протяжении многих лет, Александр Добронравов доказал, что является не только композитором, но и уникальным исполнителем с фирменным тембром голоса.

7 марта 2018 года в Вегас Сити Холле вас ожидают неожиданные сюрпризы, непринужденная дружеская атмосфера, прекрасная музыка и замечательный голос Александра Добронравова.

Специальный гость концерта – Филипп Киркоров.

7 марта, Вегас Сити Холл, 20:00