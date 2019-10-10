Александр Добронравов выпустил альбом «Любите друг друга!»

Альбом «Любите друг друга!» стал четвёртым студийным альбомом Александра Добронравова. В новом альбоме автор попробовал собрать всё то главное, за что любят его песни — мелодичность, искренность, философия, поэтические находки в текстах, тембр голоса и свой неповторимый, авторский, композиторский почерк.
«Для меня альбом – это высказывание. Это главы того, что со мной произошло за последние четыре года, то, о чём я думаю, чувствую, сопереживаю, мечтаю и желаю всему человечеству. Каждая из 10-ти песен могла бы дать название альбому, но я решил, что «Любите друг друга!» — это прекрасное послание миру всего в трех словах», - рассказывает Александр Добронравов.
В альбом вошли десять новых песен, написанных разными авторами.
Ранее в поддержку альбома на песню «Удар ниже пояса» вышел одноимённый клип, ставший своеобразной мужской исповедью певца и композитора.
Уже сейчас альбом Александра Добронравова «Любите друг друга!» доступен для прослушивания и скачивания на всех цифровых площадках.
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