Александр Добронравов представил сингл «Открою двери»

«В преддверии нового года, каждый из нас надеется на светлое, радостное, солнечное и счастливое. Верит в новое, а с не прижившимся старым хочет распрощаться. Новый год всегда дарит нам эту надежду на лучшее. Новый год это именно тот самый момент, когда стоит рискнуть и попытаться открыть новые двери, попробовать новые возможности и, кто знает, кардинально изменить свою жизнь», - рассказывает Александр Добронравов

Песней «Открою двери» Александр Добронравов открывал свой юбилейный концерт, который состоялся в марте этого года в Вегас Сити Холле. Примечательно, что мелодия данной песни была написана самим Александром Добронравовым в 1983 году, но текст подходящий по содержанию к мелодии был написан лишь в январе этого года поэтом Евгением Роговым.

Новый альбом Александр Добронравов обещает представить публике в 2019 году, в него войдут уже известные, ранее выпущенные синглы, а также несколько абсолютно новых песен.