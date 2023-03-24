Александр Добронравов спелся с группой «Пятеро»

«Без тебя» - это первая песня Александра Добронравова, после вынужденной паузы, которая была продиктована «ограничительными» мерами и после участия артиста в 6 сезоне музыкального шоу «Три аккорда». Автором музыки к песне является сам Александр Добронравов, а автором слов, поэт, музыкант и исполнитель из Санкт-Петербурга – Евгений Рогов.

