Александр Добронравов выпустил первую песню нового альбома

«Без тебя» - это первая песня Александра Добронравова, после вынужденной паузы, которая была продиктована «ограничительными» мерами и после участия артиста в 6 сезоне музыкального шоу «Три аккорда». Автором музыки к песне является сам Александр Добронравов, а автором слов, поэт, музыкант и исполнитель из Санкт-Петербурга – Евгений Рогов.
«У этой песни долгая дорога к слушателю, стихи много раз мне попадались на глаза, но я их как-то не чувствовал, не видел себя в них. Стихи должны всегда попадать в тебя, в твою ситуацию, в мысли, которые тебя заполняют. Этим летом, когда я остался один, а жена с дочкой были в отъезде, каждый раз возвращаясь в пустой дом, я чувствовал, что мне без них очень тяжело. Возникала пустота. Ни звука… Я сел за инструмент, перелистал распечатанные стихи на листках, некоторые из них были не подписаны, попалось стихотворение «Без тебя», и как-то очень быстро написалась песня. Потом уже, разбирая электронную почту, оказалось, что это текст Евгения Рогова, с которым мы написали несколько лет назад песню «Открою двери» для моей концертной программы в Вегас Сити Холл», - рассказывает Александр Добронравов.
Песня уже доступна на всех цифровых и стриминговых площадках.
Комменты