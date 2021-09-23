Александр Добронравов выпустил первую песню нового альбома

Александр Добронравов выпустил альбом «Любите друг друга!» 10 октября вышел в свет новый альбом Александра Добронравова «Любите друг друга!» (слушать альбом). Альбом «Любите друг друга!» стал четвёртым студийным альбомом Александра Добронравова. В новом альбоме автор попробовал собрать всё то главное, за что любят его песни — мелодичность, искренность, философия, поэтические находки в текстах, тембр голоса и свой неповторимый, авторский, композиторский почерк.



«Для меня альбом – это высказывание. Это главы того, что со мной произошло за последние четыре года, то, о чём я думаю, чувствую, сопереживаю, мечтаю и желаю всему человечеству. Каждая из 10...

Александр Добронравов спел мужскую исповедь Сегодня состоялась премьера клипа Александра Добронравова "Удар ниже пояса", клип вышел в поддержку нового альбома "Любите друг друга", релиз которого намечен на 10 октября (смотреть клип). Клип "Удар ниже пояса" снят как цельный короткометражный фильм. Съёмки клипа проходили в Вологодской области. Режиссером клипа выступил Антон Дорин, операторская работа Марина Захарова и Николай Смирнов. Главную женскую роль в клипе исполнила Екатерина Алтынова.







«Удар ниже пояса» - это песня-размышление, песня-открытие, она больше похожа на мужскую исповедь, - описывает свои ощущения Александр Добронравов. Песня написана Александром Добронравовым на стихи Дмитрия Солопова.



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Александр Добронравов уверен, что «Мы все счастливые» Певец и композитор Александр Добронравов выпустил новый сингл «Мы все счастливые». «Изначально стихи Антона Холодова назывались КОFE, но, в тексте есть именно та смыслообразующая фраза, по которой мы дали другое название песне. Каждый из нас мечтает о счастье, каждый хочет быть счастливым, у кого-то смысл жизни заключается в поиске счастья. И у каждого это счастье своё» - рассказывает Александр Добронравов.







Песня доступна для скачивания и прослушивания на всех цифровых площадках.





Юбилейный концерт Александра Добронравова покажет ОТР 22 декабря 2018 года на телеканале ОТР будет показан «Юбилейный концерт Александра Добронравова» в Вегас Сити Холле. Концерт певца и композитора Александра Добронравова состоялся 7 марта 2018 года на сцене Вегас Сити Холла. В рамках новой юбилейной программы были исполнены «золотые» хиты и проверенные временем песни «Как упоительны в России вечера», «Одинокая волчица», «Крик на морском берегу», «Ромашки», «Где-то за тучами», песни с альбома «Нежданно-негаданно», а также абсолютно новые премьерные композиции «Открою двери», «Птица, которая не долетела», «Оставайся» и «Любите друг друга». Специальными гостями...