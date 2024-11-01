Александр Добронравов выпустил альбом «по правде и по совести»

В него включено 30 песен гражданско-патриотической направленности, написанных и записанных в разные годы творческой деятельности певца и композитора. Большинство из них написано самим Александром Добронравовым.

Тематически альбом разделен на блоки: песни о Родине и России, песни о людях, песни о трудных профессиях, песни о Празднике Победы 9 Мая, гимны и дуэты с группами «Пятеро», «Александров Парк», ансамблем «ЛюбоЖить» и певицей Варварой.

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В альбом включены абсолютные новинки, которые слушатели услышат впервые, такие как: «Российские леса», «Звучат ГАИ знакомые сирены», «Застава», «Участковый» и другие. Есть блок песен, написанных композитором в сотрудничестве с поэтом Михаилом Таничем: «Друг погиб», «Россиюшка», «Мужики, как мужики», «Прекрасна Родиной зимой», а также знаковые новинки последних лет: «Великая Россия», «Родину не выбирают», «За Победу, за Россию, за Донбасс!» и, конечно, бессменный хит всех поколений «Как упоительны в России вечера».



Александр Добронравов

«Наш огромный труд не одного года теперь могут услышать все и оценить альбом целиком. Я постарался включить в альбом те песни, которые бы представили мое отношение к России и к людям, которые живут здесь и сейчас. Это альбом сделан по правде и по совести, я бы даже назвал его «Без фальши», - рассказывает Александр Добронравов.