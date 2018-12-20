Юбилейный концерт Александра Добронравова покажет ОТР

Концерт певца и композитора Александра Добронравова состоялся 7 марта 2018 года на сцене Вегас Сити Холла. В рамках новой юбилейной программы были исполнены «золотые» хиты и проверенные временем песни «Как упоительны в России вечера», «Одинокая волчица», «Крик на морском берегу», «Ромашки», «Где-то за тучами», песни с альбома «Нежданно-негаданно», а также абсолютно новые премьерные композиции «Открою двери», «Птица, которая не долетела», «Оставайся» и «Любите друг друга». Специальными гостями концерта стали: Наталия Москвина («Офицерские жены»), певица Дэя («Берега»), дуэт с Сергеем Крыловым («Осень-золотые листопады») и Филипп Киркоров («Любовь пять звезд», «На небе»).
Режиссером концерта выступил Антон Дорин, тв-версия Роман Бутовский, звукорежиссеры Александр Альперович и Борис Истомин, художник по свету Дмитрий Гамзаев.
Полная телеверсия концерта представлена на официальном канале Александра Добронравова в Youtube.
Эфир 22 декабря, ОТР, 21:45
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