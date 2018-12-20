Юбилейный концерт Александра Добронравова покажет ОТР

«В преддверии нового года, каждый из нас надеется на светлое, радостное, солнечное и счастливое. Верит в новое, а с не прижившимся старым хочет распрощаться. Новый год всегда дарит нам эту надежду на лучшее. Новый год это именно тот самый момент, когда стоит рискнуть и попытаться открыть новые...