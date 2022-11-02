Александр Добронравов выпустил клип «Не хлопай дверью»

Песня написана самим Добронравовым на стихи классика песенного жанра Михаила Танича.
«Лирическая песня о расставании, о невозможности вернуть то, что теряешь. Песня о любви, самое сложное в которой — сделать её простой. Не надо ничего усложнять. На стихи легендарного Михаила Танича я написал песню, которая оказалась близкой по духу очень многим людям. У каждого артиста в судьбе есть знаковые песни – это тот самый случай», - рассказывает Александр Добронравов.
Режиссёром клипа выступил Антон Дорин, операторская работа - Андрей Лебедянский. Саунд-продюсером песни стал Александр Lev-Коновалов.
«Меня очень сильно тронула песня. Захотелось всё внимание в клипе сделать на содержание, на внутренние переживания артиста, чтобы ничего лишнего не отвлекало от сути. Визуальное решение клипа в монтаже и цветокоррекции помогает воспринимать песню в ключе сегодняшнего дня», - рассказывает режиссёр Антон Дорин.
Съёмки клипа проходили на ночном Арбате, в студии звукозаписи и в одном из павильонов Москвы.
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