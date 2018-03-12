Александр Добронравов отметил юбилей с Филиппом Киркоровым

Перед началом концерта по залу и фойе ходило немало количество узнаваемых лиц – люди из политики, известные бизнесмены, поэты и коллеги. Удивительно, но концерт начали вовремя, несмотря на то, что 7 марта многие намертво стояли в московских предпраздничных пробках.

Под первые аккорды абсолютно новой премьерной песни «Открою двери» (стихи Евгений Рогов) на сцену вышел Александр Добронравов и исполнил, наверное, одну из главных песен всей программы, которая задала вектор всего юбилейного концерта: «Открою двери в новый день, где чисел ряд всего лишь тень …». Приветствие и следом сразу хиты: «Крик на морском берегу», «Где-то за тучами» в авторском исполнении, а также «Нежданно-Негаданно», роковый боевик, давший название последнему альбому Александра Добронравова.

Александр Добронравов постарался разнообразить свой юбилейный сольный концерт и показать не только характерный вокал, но и все грани своего творчества, разбив всё на блоки: вступительный; эмоционально-личностный – «Холодно», «Ангел,333», «Достучаться до небес»; танцевальный – «Ромашки», «Ангел», «Жизнь» и ретро-закрывающий – «Как упоительны в России вечера», «Волчица», «Группа крови», «Любите друг друга».

Между композициями Александр много говорил о важнейших для себя вещах: о настоящем чувстве, поиске себя, о важности достучаться до небес, всё это выражалось в его песнях.

Все блоки юбилейного концерта отбивались специально приглашенными гостями – заслуженная артистка Наталья Москвина («Офицерские жены»), новое имя певица Дэя (с премьерой песни «Берега»), нежданный гость и друг Александра Добронравова – Сергей Крылов, с которым был исполнен дуэт «Осень – Золотые листопады» (кстати, песне 1 мая исполнится ровно 25 лет).

Не обошлось и без сюрприза, который обещал Александр Добронравов своим поклонникам. В 2017 году песня «На небе», написанная им, получила «Золотой граммофон» и стала лауреатом «Песни года 2017», поэтому появление на сцене Филиппа Киркорова, главного артиста композитора Александра Добронравова было воспринято на ура. Филипп Киркоров очень много говорил о создании и продвижении песен, как тяжело и трудно идут в народ баллады, но каждый раз ему удаётся «протоптать» дорогу к сердцам людей. Также, Киркоров отметил, что не мог не приехать и не поздравить своего коллегу, несмотря на то, что 7 марта, когда всегда очень много предложений по работе, но он отменил всё и сказал себе: «Всех денег не заработаешь, а коллег нужно поддерживать». Эти слова встретили бурный шквал аплодисментов. Также Филипп пообещал, что в ближайшее время выйдет танцевальная песня, написанная для него Александром Добронравовым.

В этот вечер в зале появились поэты, с кем Добронравову довелось поработать на протяжении долгих лет – Лидия Николаевна Козлова-Танич, Виктор Пеленягрэ, который поднялся на сцену на бессменном хите многих поколений «Как упоительны в России вечера», Сергей Каргашин (автор премьерной композиции «Птица, которая не долетела» и «Где-то за тучами»), актриса Лариса Лужина, а также друг и коллега Игорь Демарин.

Финалом концерта стала премьера песни «Любите друг друга» на стихи Гилмана Фаизова.