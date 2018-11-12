Добронравов представил видеоверсию юбилейного концерта

В юбилейный живой концерт Александра Добронравова вошли такие «золотые» хиты как: «Как упоительны в России вечера», «Одинокая волчица», «Ромашки», «Где-то за тучами», «Крик на морском берегу», песни с альбома «Нежданно-негаданно», а также премьеры абсолютно новых песен «Открою двери», «Птица», «Любите друг друга». Специальными гостями концерта стали Наталия Москвина, певица Дэя, Сергей Крылов и Филипп Киркоров.

«Юбилейный концерт – это огромный труд большого числа творческих людей и профессионалов. Работа над созданием концерта заняла практически год и полгода мы работали над звуком и видеорядом. Я очень рад, что нашу работу оценили профессионалы и, на данном этапе концерт уже был показан более, чем на 50-ти телеканалах нашей страны и зарубежья. Я горжусь результатом, который получился», - рассказывает Александр Добронравов