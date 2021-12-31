Итоги 2021 года в музыке

Это нормально. Исчез же общий уравнитель — радио и ТВ. В эпоху интернета каждый слушает то, что ему нравится, а агрегаторы вроде Яндекса или Спотифая только подкладывают дровишек в этот бесконечный индивидуальный плейлист.

Начнем с коммерческих релизов. Повсеместно к ним относятся поп-рэп и поп-r’n’b. В десятку топ-песен года вошло то, что просто надо послушать, чтобы иметь представление о трендах.



Люся Чеботина

Люся Чеботина — Солнце Монако

Galibri & Mavik — Федерико Феллини

HammAli & Navai — Птичка

Джарахов, Markul — Я в моменте

Minelli - Rampampam

Артур Пирожков, Клава Кока — Хочешь

Султан Лагучев - Горький вкус

Хабиб - Ягода малинка

Ваня Дмитриенко — Венера-Юпитер

Ramil' — Сияй

Artik & Asti — Истеричка

Slava Marlow - Ты горишь как огонь

Jony - На сиреневой луне

Баста - Ты была права

Песни не в порядке популярности, но все они в топе. И почти все они — российские, и даже только на русском. 2021 год расставил приоритеты в предпочтениях именно так, разве что итальянские шок-рокеры Måneskin могли бы еще втесаться, и то на последних ролях. Обращает внимание отсутствие рэпера Моргенштерна (но он возьмет свое в рейтинге альбомов), но в целом тру-рэпа в этом списке вообще нет. То есть рэп вытеснен на провинциальную обочину, поп-музыка гораздо более интересна аудитории. Кроме того, в поп-музыке продолжается доминирование кавказской музыки.

В ситуации отсутствия концертов, хоть и менее жесткого, чем годом раньше, - на первый план вышли показатели стримингов. Большинство артистов из топа вообще лишены необходимости давать концерты, им хватает доходов со стримингов. И это кардинально новая ситуация, меняющая рынок.

Альбомов в этом году из коммерции вышло меньше, чем обычно. Роль альбомов продолжает падать. Но все же они были.

Kizaru, Big Baby Tape — Bandana I

Morgenshtern — Million Dollar: Business

Måneskin — Teatro d’ira — Vol. I

Miyagi & Andy Panda — Yamakasi

Soda Luv — Viva la vida

OG Buda — Freerio

Kizaru — Born to Trap

Егор Крид — Pussy Boy

The Weeknd - After Hours

Artik & Asti — Миллениум Х

В этом списке рэпа куда побольше, что указывает лишь на то, что поклонники по-прежнему предпочитают слушать альбомами, в отличие от любителей хитов. Других ярко выраженных выводов нет, хотя в список попали и Моргенштерн, и даже восьмидесятнический попс от The Weeknd.

Из знаковых релизов мировой поп-музыки в 2021 году стоит назвать Lil Nas X — Montero, Dua Lipa - Future Nostalgia, Olivia Rodrigo – Sour, Sam Fender – Seventeen Going Under, Ed Sheeran - =, Adele - 30. Это те релизы, которые необходимо послушать, чтобы быть в курсе трендов. К ним стоит добавить альбом ABBA — Voyage, который вне трендов, но сильно повлиял на ситуацию.

Из российских альбомов стоит назвать Oxxxymiron - «Красота и Уродство». Так же обязателен к прослушиванию.

Расцвет инди

Отличительной чертой года стал расцвет инди-музыки. Те, кто не очерчен яркой жанровой индивидуальностью, смогли взять свое на скромном независимом от шоу-бизнеса поприще. Пусть они собирают не более 500 зрителей, но их концерты и стриминги стабильны. Аудитория есть. Это касается и нежных инди-поп певиц, и сумрачных инди-рок артистов.

Тут не имеет смысла называть релизы, но стоит назвать главных бенефициантов года.

Тима Ищет Свет

Дарья Виардо

Аигел

Увула

Dakooka

Green Apelsin

Kedr Livanskiy

Завтраккусто

OQJAV

Дора

Лауд

Сансара

алёна швец.

Комсомольск

АлоэВера

Леонид Фёдоров

Пусть не удивляет наличие в этом списке старой группы «Сансара» - после многих лет невнятных экспериментов «Сансара» выпустила внятный пост-поп альбом «Станция «Отдых»», вернувшись в лигу заметных инди-артистов. Успешный альбом выпустил лидер «Аукцыона» Леонид Федоров, за него волноваться тоже не стоит. Артисты из списка не рвут чарты и не бьют рекорды, но уютно себя чувствуют в сложившейся обстановке.

А что с роком?

Увы, рок-коммьюнити продолжает деградировать. Метал-группы потеряли концертный заработок, а русский рок и не давал надежды на рост. Тем не менее, любопытные релизы выходили.

Tequilajazzz — Камни

Dream Theater - A View From The Top Of The World

Weezer - OK Human

Robert Plant and Alison Krauss - Raise the Roof

Земфира — Бордерлайн

The Black Keys - Delta Kream

Сурганова и Оркестр — Завтра

Foo Fighters - Medicine at Midnight

ДДТ - Творчество в пустоте

кис-кис — клетка

Рок-релизов было немного, и все они были немного депрессивными. И не лучшими по сравнению с дискографиями артистов, если уж честно. Но были. Поклонники им все простят.

Джаз стагнирует?

Да. Джазовые релизы окончательно ушли даже с периферии внимания широкой публики, но и джазовые фанаты не слишком-то обращают внимания на релизы, предпочитая концерты, а их почти нет.

William Parker - Painters Winter

John Coltrane – A Love Supreme (Live In Seattle)

Darius Jones - Raw Demoon Alchemy (A Lone Operation)

Игорь Бутман, Antonio Sanchez, Евгений Побожий - Only Now

LRK Trio, Oksana Ferenchuk - Midnight Nostalgia

Обозревать особо нечего. Много ничем не отличающихся (в своей стилистике) альбомов, и очень мало что-либо яркого. Что есть, то есть.

Есть ли тренды?

Они есть. Очевидно, что чистый рэп полностью утратил свои позиции. Примеры вроде немузыкального Oxxxymiron это подчеркивают. Внимание публики полностью сосредоточилось на поп-музыке с элементами рэпа. И это настолько тотально, что все остальные артисты потеряли в популярности. Потеряли и рэперы, и рокеры, и инди-музыканты. Условная Клава Кока победила всех.

Мы находимся в мире победившей поп-музыки.

Коронавирус

Коронавирус сильно повлиял на концертные показатели. Но слушатели этого, кажется, даже не заметили, в отличие от артистов. Все фестивали и концертные агентства в гигантских долгах, но слушатели в комфортной ситуации — у них есть стриминг. и иногда они могут ходить на концерты.

Артисты расслоились?

Да, и очень сильно. Так получилось, что огромное количество новых успешных артистов стали зарабатывать на стриминге больше, чем на концертах. У них полностью исчезла мотивация к концертам. Из новых артистов мотивация осталась только у тех, кто востребован на корпоративах. Но их не так уж много. Но со временем их станет больше, и заинтересованность в концертах вырастет.

Гуру КЕН