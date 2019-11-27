Поклонники обругали Вячеслава Бутусова за старперство и пошлость

Новый клип представил Вячеслав Бутусов и его группа «Орден Славы» «Дети сидят в интернете», песня о том, что жизнь проходит мимо тех, кто сидит в интернете. Клип снял режиссер Олег Ракович. Актерами были приглашены студенты кафедры пластического мастерства Екатеринбургского государственного театрального института. Сам Вячеслав Бутусов в кадре не появляется.

Композиция «Дети сидят в интернете» входит в новый альбом Бутусова «Аллилуия». И это редкий случай, когда невозможно сказать, о чем снят клип. Весь клип студенты сидят в каком-то помещении и смотрят в экраны своих мобильных. Иногда в кадре появляется некто в наряде ангела, но зачем и что ангел тут делает - непонятно. В финале оставшаяся парочка студентов прогоняет ангела и ложится на пол обниматься, рядом лежат автошины.



Вячеслав Бутусов

Аудитория Бутусова взорвалась крайне гневными откликами (цитируем с минимальными правками):

Сто лет назад было уже. "Жизнь идет где-то за стеною, а ты в плену пустоты". "Девочка живущая в сети". И т.д. Очень слабенько от Бутусова.

Ну и где я посмотрел это видео? .... В интернете

Неужели, если бы Виктор Робертович (Цой - ред.) дожил, то тоже поехал бы кукухой?!

Хорошо, Илья (Кормильцев - ред.) этого не видит

орден пукина ох как не на пользу пошел...

Тот случай когда лучше умереть молодым

Невероятно отвратительные стихи: пошлость, банальность и глупость. Слог на уровне начальной школы, а содержание на уровне бабушек у подъезда. Как только не стыдно такое исполнять с таким опытом.

Очень странная и слабая песня. Как музыкально, так и текстом.

Одно не понятно, зачем вы выложили это в интернет?

дядя слава пиз*анулся походу, причем давно

Не вижу ничего плохого в интернете (Это доступ ко всем скопленным знаниям человечества и коммуникация буквально со всем миром. Главное уметь им правильно пользоваться) Люди учат языки с носителями, делают научные открытия, обучаются чему угодно из первоисточника). Всяко лучше зомбоящика) Если доживем до спутникового интернета, то как раз не будем больше "сидеть на стуле" в интернете) Можно будет хоть на Эвересте, хоть в таёжных болотах выходить в интернет) Вячеслав, не в обиду Вам (я ваша фанатка с 3х лет, да я блин, стихи начала писать в 15ть вдохновившись Вашим творчеством!))

Стариковское брюзжание. И по музыке не очень интересно.

Придумка с пинком ангелу - хорошо. И особенно момент, когда они обратно улеглись. Сам ангел - очень какой-то бутафорский, как Басков в роли Александра Македонского. В остальном довольно уныло. Стоят подростки с телефоном и неуверенно шатаются по съемочной площадке. Но тут даже не в клипе дело, а в том, что вся песня пропитана старперским морализаторством. Тем, против чего некогда выступала группа Наутилус Помпилиус.