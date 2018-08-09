Альбом «АукцЫона» «Это мама» получил новое звучание

Альбом стал пограничным в истории АукцЫона и отразил важнейший период творчества группы – перед ним перерыв в выходе релизов составил восемь, а до появления следующего диска прошло ещё пять лет.

Альбом «Это мама» был записан «вживую» на студии санкт-петербургского Дома Радио. В него вошли концертные версии известных песен и вещи с сольных пластинок лидера группы Леонида Фёдорова, до этого АукцЫоном не записывавшиеся. Материал, содержащий аллюзии на образы из произведений Эфраима Севелы и Сэмюэля Беккета, прозвучал более серьёзно и драматично, чем ранние записи. Уникальная работа по реставрации фонограммы альбома шла полтора года. Тринадцать широких плёнок AMPEX с оригинальной записью, сделанной на скорости 76,2 см/с, были обработаны в специальной печи. Затем лишний - «запеченный» слой плёнки удалили. После этого срок «жизни» носителя составляет примерно две недели. Альбом был заново оцифрован, а в 2018 году получил новое сведение, мастеринг и, соответственно, новое звучание.

В релиз включена большая коллекция ранее неизданных записей. На первом CD комплекта записан заново собранный оригинальный альбом. Во второй CD помещены восемь ранее неизданных треков, в частности, сыгранные при записи без паузы хиты «Сосёт» и «Осколки». Первый из них не был включён в трек-лист изданного в 2002-м альбома.

В DVD-диск вошли видео, которые делались на несколько камер в ходе записи альбома, в том числе, мини-трек «Слушают Немого» и скрытый видео-бонус. Анимированное оригинальное меню выполнено на основе рисунков Артура Молева. Для музыкального фона меню использована тема «Фа-фа» без вокала. Серия изданий АукцЫона выходит со специальным дизайном. «Это мама», в отличие от других альбомов группы, изначально был выпущен с эксклюзивным оформлением (студия Mystery Art под руководством Андрея Батура, рисунки Артура Молева), идеи которого сохранены в новом издании. В диджипаке специально разработанной конструкции – «лесенка», использованы фото музыкантов и соответствующие им рисунки Молева. В качестве традиционного подарка от издательства комплект включает эксклюзивный 3D-магнит со стилизованным изображением группы.

Также выпущен ограниченный тираж футболок с аналогичным рисунком, который будет продаваться только в магазине музыки «Дом культуры» (ММДК) и на презентации в столичном парке «Музеон». В «Музеоне» презентация альбома состоится 16 августа, а 2 сентября - в петербургском клубе «Аврора».

Трек-лист:

CD1

1. Якоря

2. Зима

3. Заведующий (Копорье)

4. Стало

5. Фа-фа (Это мама)

6. Голова-нога

7. Зимы не будет

8. Осколки

9. Самолёт

10. О погоде

CD2

1. Профукал

2. Сосёт/Осколки

3. Немой

4. День Победы

5. Спи, солдат

6. Всё вертится

7. Птица

8. Моя любовь

DVD: Концертик

1. Якоря

2. Толстые уши (стих)

3. Сосёт

4. Осколки

5. Профукал

6. Самолёт

7. Зима

8. Слушают «Немого»

9. Немой

10. День Победы

11. Спи, солдат