«Аукцыон», N&B - «Мир тает» (N&B remix)

Бомба Питер, 13.12.2018.

Жанр: ремикс, медитативный рок, психоделика, трип-хоп, дарк-электроника.

У самого «Аукцыона» она была заключительным треком альбома «На солнце» (2016), и представляла собой более чем 10-минутный (на концертах доходит и до 13 минут) психодел на одном-единственном квадрате, даже без модуляций. По сути, это экзистенциальное высказывание на паритетных началах — голос, рояль, гитара, духовые сведены в одну равнинную панораму, где каденция саксофона столь же важна, как звучащий одновременно с ней голос солиста.

Тем интереснее услышать ремикс от уральских мрачных неоромантиков электронной сцены N&B, которые известны своими ремиксами БГ, «Свободного Полета» и собственными самобытными песнями. Можно было бы ожидать большей мрачности и поглощения джазовых импровизаций под тяжелыми густыми клавишными падами.

Собственно, так оно и случилось. N&B максимально подчеркнул психоделичность квадрата, придуманного Владимиром Волковым, залил его немного потусторонними звуками, но позволил разнообразить рельефными ритмическими рисунками перкуссии и миксом солирующих инструментов. Микс, к слову, изящный — труба и саксофон то уходят куда-то под спуд, то вдруг взлетают на первый план, поодиночке или разом все.

Больше всего преображений случилось с клавишными эскападами самого Волкова. В оригинале Волков уютно наигрывает нечто барочное (в контрапункт мятущимся духовым). Здесь его почти не осталось, так, нотки на заднем плане. Поскольку главным месседжем стал вот этот тревожный густой бас и нервные потикивания перкуссии на грани трип-хопа, внутри которых втиснут голос и гитара Леонида Федорова. Выпукло — главное. И уже где-то на подкорке — та самая виртуозная работа с миксом, которая почти невозможна для концертов живой группы.

В сущности, ремикс от N&B подчеркивает текст Дмитрия Озерского: все тает, все меньше, все тоньше… Неуютный мир, в котором «труд ветры пьют». Неуютность воссоздана вещественно, тембрально. На коде даже звучит расхристанный звук металлофона, будто истончившиеся, проржавевшие колокола.

Ремикс ничем не заменяет оригинальную версию «Аукцыона», вполне прекрасную саму по себе, но дает возможность приобщиться к непростой музыке «Аукцыона» тем, кому привычнее слышать электронные тембры и семплы (а их миллионы). Что само по себе просветительство. N&B весьма деликатны в обращении с песней великой группы. Это стоит послушать.

Гуру КЕН