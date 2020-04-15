«Аукцыон» показал «Мечты» из первого за 4 года альбома

В 8-минутном клипе лидер коллектива Леонид Федоров гуляет по пустому городу и танцует.

Кроме того, в официальном сообществе «Аукцыона» «ВКонтакте» была анонсирована онлайн-презентация новой пластинки группы, которую проведет Arzamas 22 апреля 2020 года.

— 22 апреля в 21.00 девять музыкантов выйдут в прямой эфир, чтобы впервые услышать финальный вариант своей новой пластинки — «Мечты». Подсматривать за ними и слушать альбом будем и все мы — в фейсбуке, во «ВКонтакте» и на ютьюбе Arzamas, — говорится в сообщении.

После совместного прослушивания музыканты ответят на вопросы поклонников.

Официальный релиз нового альбома «Аукцыона» «Мечты» запланирован на 24 апреля 2020 года, он станет первым альбомом группы за 4 года.