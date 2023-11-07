Леонид Федоров выпустил альбом «Ашера»

Альбом «Ашера» был записан Федоровым и Крутоголовым ещё в 2020 году. Пластинка родилась во время самоизоляции музыкантов в Израиле. Фёдоров и Крутоголов записали десять жестких песен, которые легли в основу фильма-балета.

Изначально планировалось сделать спектакль на эту музыку. Но поскольку в 2020 году во всем мире вводились беспрецедентные ограничения и массовые мероприятия отменялись, вместо спектакля появился фильм-балет «Ашера». Фильм сняла Анна Озерская, дочь клавишника и автора текстов группы «АукцЫон» Дмитрия Озерского.



Леонид Федоров

Спустя два года альбом издан как самостоятельное произведение. Он опубликован онлайн, а также вышел на компакт-дисках в формате четырехполосного диджипака с буклетом-раскладушкой. Издание вышло на лейбле «Улитка».

Добавим, что весной 2023 года вышел ещё один альбом Леонида Федорова. Он называется «Письма Б.В.»