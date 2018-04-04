Леонид Федоров спел в на улице поддержку историка Дмитриева

Трансляция выступления доступна в Facebook «Новой газеты».

«Лидер группы "АукцЫон" Леонид Федоров выступает в московском сквере в поддержку историка Юрия Дмитриева. Суд перенес дату приговора на 5 апреля», — говорится в публикации.



Леонид Федоров

В конце выступления Федоров выразил надежду, что его акция принесет пользу. «Хочется, чтобы хоть как-то справедливость восторжествовала», — сказал он.

В июне 2017 года российский режиссер Андрей Звягинцев и рок-музыкант Борис Гребенщиков записали видеообращение на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в поддержку Дмитриева.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016-го, суд по делу начался 1 июня в Петрозаводске. Правозащитника обвиняют в изготовлении детской порнографии, в деле фигурируют фотографии его приемной дочери, напоминает Lenta.ru.

Дмитриев занимается поиском мест захоронения расстрелянных, восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, а также составлением книг памяти советских воинов.