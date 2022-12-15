Леонид Федоров выпустил сольный альбом «Любовь»

В релиз вошли 10 песен Леонида Федорова на стихи клавишника группы Дмитрия Озерского и британского поэта Уильяма Блейка, к стихам которого Федоров неоднократно ранее обращался в своём творчестве. На часть песен были сделаны клипы, которые можно увидеть на YouTube. «Любовь» стала вторым альбомом Леонида Фёдорова, изданным за последние два года.

Запись диска «Любовь» началась в январе, а деньги на его издание музыкант собрал с помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru. Релиз пластинки состоялся на лейбле Ulitka.



Леонид Федоров