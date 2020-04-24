«Аукцыон» выпустил студийный альбом «Мечты»

Презентация пластинки прошла в онлайн-режиме 22 апреля 2020 года (причем все музыканты впервые услышали финальную версию альбома, а кто-то даже некоторые песни), сегодня вышел официальный релиз. В альбом вошло девять композиций, включая уже известные синглы «Мечты» и «Тиша».

— В августе решили залезть в студию, и не было ни одной песни, — рассказал лидер группы Леонид Федоров в интервью Colta. — Все песни придумывались во время записи. Записали за семь сессий, иногда все приходили, иногда втроем-впятером. Ввосьмером записали две; втроем — Вовка, я и Колик — записали три песни: «Мечты», «Волны те» и «Затаись и жди». Например, написал Димка стишок «Спасательный круг», мы пришли и за один раз записали — без репетиций, без Гаркуши. А он написал «Затаись и жди», которую мы посвятили Летову. На мосфильмовской студии все делали с ходу. Вечером по телефону с Димкой добивали текст, а назавтра писали в студии, но почти все тексты чуть меняли в процессе. Только первая вещь «Догоняя волны» осталась как была. С «Тишей» было смешно, потому что года два назад Димка прислал всякие обрывки. Из одних обрывков я сделал песню «Что-то» на альбоме «Из неба и воды», а из других набросков сделал «Тишу».

С момента выхода предыдущей номерной работы «АукцЫона», пластинки «На Солнце», прошло четыре года. На протяжении этого времени коллектив играл редкие концерты, а Леонид Федоров выпускал сольные альбомы. Не сидел без дела и Олег Гаркуша, выпустивший диск «23».

«Мы планировали онлайн-трансляцию презентации альбома в кинотеатрах страны. Если бы не карантин, это случилось бы 31 мая. А что будет дальше, поживем увидим…», - сообщил Леонид Федоров в ВК.

Особняком в альбоме стоит гитарная песня «Затаись и жди», записанная в память о Егоре Летове и написанная Олегом Гаркушей.