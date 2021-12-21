Диана Гурцкая призналась в любви к своей семье и слушателям

Диана Гурцкая и ее супруг, известный юрист Петр Кучеренко счастливы в семейной жизни, они живут в браке больше двенадцати лет и воспитывают десятилетнего сына Костю.

Однако по словам певицы, она сейчас все чаще думает о том, что могла бы стать хорошей матерью и еще для одного ребенка. Диана Гурцкая призналась, что если будет возможность, она обязательно родит второго малыша. Артистка дала понять, что корит себя за то, что в свое время боялась даже думать о том, что она справится с двумя детьми.



Диана Гурцкая с мужем и сыном



«Вот я не родила второго, сглупила. Появится возможность, очень хотела бы дочку. Был момент, когда Костя был маленький, не хотела...