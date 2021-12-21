Диана Гурцкая призналась в любви к своей семье и слушателям

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Диана Гурцкая выпустила новую песню «Сберегу», обращенную к своей семье (слушать песню).

Этой песней исполнительница словно говорит своей семье, близким и слушателям о том, что она хотела бы сделать для них - сберечь их боль и любовь. «Сберегу» удивительно совмещает в себе все: она невероятно нежная, наполненная энергией, но при этом ритмичная в современном актуальном звучании. 

«Я влюблена в эту песню. Она абсолютно органична мне и моему видению творчества. Здесь есть и текст в мелодике и важный трепетный смысл. Я мечтаю о том, чтобы под эту песню люди влюблялись, вели самые трепетные разговоры по душам и становились ближе друг к другу…»

Диана Гурцкая
Диана Гурцкая

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