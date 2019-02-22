Сосо Павлиашвили поднял бокал за настоящих мужчин

«Всем настоящим мужчинам посвящается. Храни вас Бог, братья мои. На нас держится весь мир. Пускай наши женщины будут самыми счастливыми. Я для вас пою свою новую песню» - произнес Сосо в начале видео.

Совсем недавно Павлиашвили презентовал провокационный клип и песню «Для тебя», которую он, разумеется, посвятил женщинам. Но Сосо не мог забыть о представителях сильного пола и подарил мужчинам песню «Я отвечу только перед Богом» ко Дню защитника Отечества.

Песня получилась очень сильной и трогательной, а видео таким искренним, простым и непринужденным, что оно моментально разлетелось по Интернету. Это неудивительно, ведь не каждый артист может записать видео в домашней одежде, с бокалом вина, без всякой фальши в словах.

«Дорогие братья, я поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Дай Бог, чтобы мы не только слушали, но и слышали друг друга, от этого будет хорошо нашим старикам, женщинам и детям. Живите долго, а тем, кого нет с нами – вечная память. Всегда ваш брат, Сосо Павлиашвили» - поделился он.

Слова: Василий Ткачук

Музыка: Сосо Павлиашвили