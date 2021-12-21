Сосо Павлиашвили выпустил dance-версию альбома «Жизнь это кайф»

Всего в альбом вошли 6 композиций. Одна из них это песня “Ла ла ла” - аутентичный сейшельский грув с южным “акцентом” от трио Павлиашвили: Сосо, его жена Ирина и младшая дочь Сандра. Но главным сюрпризом для слушателей станет дуэт с Ларисой Долиной. Песня “Я тебя люблю” - это глоток терпкого грузинского вина с нотками роскоши.

Этот релиз является dance-версией альбома “Жизнь это кайф”. Стилистически альбом выдержан в духе 70-х годов, при этом он является совершенно современным и актуальным, насыщен тембрами духовых и скрипичных инструментов.



Сосо Павлиашвили

«Мы проснулись, мы дышим, мыслим, можем даже горы перевернуть, а значит жизнь это кайф! Ну как тут не танцевать?» - поделился Сосо Павлиашвили.

Напомним, что помимо цифрового альбома, Сосо Павлиашвили также выпустил виниловую версию альбома “Жизнь это кайф” (2020). А весной 2021 года артист выпустил альбом «Небо на ладони». Помимо ранее неопубликованных песен, в альбом также вошли такие хиты, как “Небо на ладони”, “Помолимся за родителей” и многие другие.

Релиз альбома “Жизнь это кайф - dance” состоялся на музыкальном лейбле All Star Music.