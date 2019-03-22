«Моя мелодия» Сосо Павлиашвили на рейве

«Самое лучшее, что есть на земле – это молодость. Во время звучания этой песни на концертах представители старшего поколения, забывая о своем возрасте, излучают энергию молодости. Танцуя, они ни в чем не уступают молодежи. В этот момент я счастлив!» - признается Сосо Павлиашвили.

Действия клипа разворачиваются на молодежной тусовке, где все танцуют и ни о чем не беспокоятся. Однако в сюжет клипа заложена трогательная история любви между слабовидящим молодым человеком, который пришел на вечеринку, чтобы насладиться музыкой, и привлекательной девушкой, выбравшей из всех парней именно его.

«Сплав энергии молодости и мудрости, которая приходит с годами — это мощное созидательное оружие. Любовь спасала, спасает и будет спасать мир! Спасибо всем за доверие. Ваш Сосо Павлиашвили»



Сосо Павлиашвили

В съёмках клипа принимали участие арт-группа ТАЭТ VREMYA, а также Елизавета и Сандра Павлиашвили – дочери Сосо.

Музыка: Сосо Павлиашвили.

Слова: Василий Ткачук.

Режиссёр: Алексей Фигуров.

Продюсер: Ярослав Степурко.

Производство: Rabbit Film by Zaycev.net