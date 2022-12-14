Сосо Павлиашвили презентовал новый альбом «Жизнь – это рок-н-ролл»

Сосо Павлиашвили устроил живой рок-концерт на «Авторадио», исполнив с музыкантами песни из своего нового альбома. Рок-н-ролл вошел в его жизнь 42 года назад в Тбилиси, признался артист, когда он вместе с друзьями рубил рок в подвале, как сумасшедший. То, что было написано в юности, не пропало – из этого и родился альбом «Жизнь – это рок-н-ролл», утверждает Павлиашвили.

«Ребята, не забывайте, что тогда в Тбилиси проходили самые крутые рок-фестивали. В Тбилиси играли рок так, что можно было просто сойти с ума. У нас были легендарные блюзовые, роковые гитаристы, но даже в сравнении с ними нас бы никто не выпустил на сцену. Мы были такими сумасшедшими, в хорошем смысле, что даже те рамки разрушили. Мы сидели себе в подвале, играли, фигачили, но добро не пропадает, слава тебе, Господи. И вот сейчас мы записали альбом, в который вошли несколько песен, что были придуманы тогда. Я даже сам записал несколько партий, так как занимался во время пандемии игрой на гитаре», – рассказал Сосо Павлиашвили.



Сосо Павлиашвили

В то время, когда музыкант играл на бас-гитаре в тбилисском подвале, ему с друзьями было непросто найти дорогую аппаратуру. Спустя годы Павлиашвили с сожалением вспомнил, как тогда парни решали эту проблему.

«42 года прошло, можно сказать. Воровали. Потому что мы хотели играть, а нам бы никто не дал ни аппаратуры, ни денег. И нам приходилось. Было и много ненужной аппаратуры, которую мы чинили и играли на ней. Только не надо нам подражать, мальчики! Это очень плохо. Это большой грех», – покаялся музыкант.



Сосо Павлиашвили

За выход рок-н-рольного альбома Сосо Павлиашвили также поблагодарил саунд-продюсера и автора текстов Василия Ткачука, друзей-музыкантов, великую группу Creedence, которая их всех воспитала, и, конечно же, женщин. Выпуск альбома «Жизнь – это рок-н-ролл» он приурочил к дню рождения любимой дочери Лизы.

«Лиза – абсолютный рокер. Но в то же время ей нравится Татьяна Буланова. Мы даже были на ее концерте, потому что она очень хрупкая, нежная, честная. Она плачет, и Лизе это очень нравится. Лиза учится в колледже ВГИКа, занимается живописью и мультипликацией. Она уже начала делать какие-то сумасшедшие зарисовки. Она слушает такую музыку, мне иногда страшно становится. Сама выбирает, что слушать, но начала с Мэрилина Мэнсона. При этом между уроками она выходит на прогулку, заходит в церковь, ставит свечку. Вот такая она рокерша», – с гордостью рассказал музыкант о дочери.

С теплым чувством вспомнил Павлиашвили и свои первые выступления на публике в качестве вокалиста. Произошло это во время его службы в армии в Латвии. Тогда студента консерватории вытащили с гауптвахты, где он сидел за пацанские шалости, и велели приносить пользу своим талантом. Сосо влился в армейский музыкальный коллектив и стал делать аранжировки, каверы на мировые и советские хиты.

«Тогда я реально пел, делал голосом все, что хотел. Мы играли живьем, и каждую субботу и воскресенье были танцы, из Риги приезжали люди, чтобы нас послушать. Тогда я понял, что мне верят – как певцу, как человеку, который стоит на сцене. Судьба так распорядилась для того, чтобы в 2005 году во сне Бог дал мне песню «Помолимся за родителей». Я думаю, что я ради этого родился. Если моя музыка кому-то интересна, я счастлив, храни всех Бог. Если кому-то даже не понравилось, дай Бог им также», – заявил Сосо Павлиашвили.



Сосо Павлиашвили

В студии «Авторадио» артист спел вживую «Леди, леди», «Песнь ирландских моряков», «Снова мы в дороге», «Мама аллилуйя», «Каждый новый день» и, конечно, заглавную песню нового альбома – «Жизнь – это рок-н-ролл».

«Я обещал «Авторадио» живую презентацию альбома, и вот она. Пацан сказал – пацан сделал!»

Все спетые музыкантом хиты можно найти на YouTube-канале радиостанции.