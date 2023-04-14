Сосо Павлиашвили выпустил «В моем сердце весна» в 3 версиях

«Макси-сингл «В моем сердце весна» несет в себе бешеную динамику, энергию и напоминает всем, как прекрасна наша жизнь. «В моем сердце весна» — это подарок каждому, кто ищет добрую, искреннюю, лучезарную музыку. И неважно: идешь ты по проспекту пешком в наушниках или едешь с работы в машине или на метро. Произведение будто высасывает весь негатив в обмен на тепло и любовь. Бархатный тембр Сосо, дополненный женским хором в припевах, сливается в единство с ярким инструментальным звучанием», - говорится в описании релиза.
Песня «В моем сердце весна» вышла на макси-сингле сразу в трех версиях: классической, радио и караоке-версиях. Обложку создала старшая дочь певца Елизавета, которая учится в колледже анимации и мультипликации при ВГИКе.
«Торжество света над тьмой, – так характеризует песню сам Сосо Павлиашвили. – Для всех тех, кто также устал от тьмы, с любовью от дяди Сосо».
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