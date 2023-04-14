Сосо Павлиашвили выпустил «В моем сердце весна» в 3 версиях

Сосо Павлиашвили устроил живой рок-концерт на «Авторадио», исполнив с музыкантами песни из своего нового альбома. Рок-н-ролл вошел в его жизнь 42 года назад в Тбилиси, признался артист, когда он вместе с друзьями рубил рок в подвале, как сумасшедший. То, что было написано в юности, не пропало – из этого и родился альбом «Жизнь – это рок-н-ролл», утверждает Павлиашвили.

