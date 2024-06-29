Сосо Павлиашвили отпраздновал 60-летие клипом «Каждому свое»

Песня - история про любовь к семье, друзьям и близким людям. Павлиашвили проводит некую промежуточную черту и с высоты прожитых лет и опыта говорит:

«Каждому для жизни свой назначен срок

Каждому свои метели из под ног

Каждому свои мечты и адреса

Каждому дают по силам небеса…»

Сам Сосо признается:

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Этот клип — подарок единственной силе, которой я служу на протяжении всей своей жизни, — Его Величеству Зрителю!».



Сосо Павлиашвили на съемках клипа

В съемках клипа приняли участие и дети певца: сын Леван и дочки Лиза и Сандра; а также близкий друг и соратник, автор слов произведения Константин Губин (также написал такие хиты, как «Помолимся за родителей», «Небо на ладони» и др.). Во главе команды продакшна, которая осуществила задумки Павлиашвили, стоит известный режиссер, товарищ Сосо Алексей Игудин.

Юбилейный концерт состоится 24 октября в концертном зале «Москва». Поздравить и исполнить главные хиты Павлиашвили придут семья исполнителя и друзья-артисты: Григорий Лепс, Леонид Агутин, Николай Басков, Владимир Пресняков, Лев Лещенко, Лариса Долина, Арсен Шахунц, Валерия, Ани Лорак, Эмин, Александр Марцинкевич, Зара, Ваня Дмитриенко и другие звёзды.