Сосо Павлиашвили окунулся в ностальгию по 70-м

В релиз вошло 14 треков, один из которых – песню «Птицы летят» - музыкант записал в дуэте со своей дочерью Сандрой. Впервые Сосо и Сандра Павлиашвили исполнили эту композицию со сцены на юбилейном концерте исполнителя, состоявшемся в Crocus City Hall осенью 2019 года, а в середине зимы была представлена ее студийная версия.

- Альбом получился очень позитивным, солнечным, а песни, конечно, о любви, - говорит музыкант. - С Божьей помощью, это альбом счастливого человека. И мне очень хочется поделиться этим счастьем со своим слушателем, поэтому и название у альбома соответствующее.



Сосо Павлиашвили

Альбом «Жизнь – это кайф» выпущен на лейбле All Stars, сообщает Intermedia. Помимо цифровой версии альбома, в ближайшее время планируется выпустить и виниловую версию пластинки.

Треки сделаны в ретро-стилистике, отсылающей к записям оркестра Поля Мориа и поп-фанка 60-70-х.