Сосо Павлиашвили: По ощущению, мне сейчас где-то 35-40 лет!

29 июня грузинскому и российскому эстрадному певцу, композитору Сосо Павлиашвили исполнилось 60 лет. В эфире «Авторадио» он признался, что круглая цифра безусловно накладывает отпечаток на его ощущения и ожидания.
«По ощущению, мне сейчас где-то 35-40 лет. Настолько искренне люблю этот мир, нашу жизнь. По философии, конечно, 60 лет отражается на моем восприятии. Мы так быстро рождаемся, быстро проживаем… Хочется успеть сделать как можно больше хорошего».
В честь юбилея Сосо Павлиашвили устроил необычный живой концерт в гостях вечернего шоу «Мурзилки Live». Певец вышел на сцену со своим единственным сыном, и радиослушатели могли убедиться, что Леван Иосифович тоже отлично поeт.
«Он не просто коллега. Он мой сын, а также друг, брат, он – мое все... К сожалению, сегодня Ирочки нет, а то мы спели бы в три голоса».
Живой концерт стал подарком для всех радиослушателей «Авторадио» в преддверии готовящегося большого юбилейного шоу артиста. Открылся он классикой – «Небо на ладони». В дуэтном исполнении прозвучали еще несколько популярных композиций: «Жизнь – это кайф», «Без тебя», «Благодарю тебя», «Каждый новый день» и «Загуляли пацаны».
Торжественный вечер, посвященный 60-летию Сосо Павлиашвили, пройдет в концертном зале «Москва», где также выступит и большое число его друзей-знаменитостей, среди которых Лев Лещенко, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Григорий Лепс, Зара, Лариса Долина, Валерия, Иван Дмитренко и другие. Для некоторых гостей композитор даже подготовил новый репертуар.
«Николаю Баскову я послал абсолютно новую песню, он прослушал и говорит: «Хорошо, дорогой, если ты не против, я сделаю все под себя: аранжировку и т.п.». – Я говорю: «Коля, если тебе песня нравится, я тебе ее дарю, пой на здоровье».
Артист не скрывал эмоций от ожидания грядущей встречи с друзьями и поклонниками и признался, что у него накопилось многое, чем искренне хотел бы поделиться. В эфире «Авторадио» он призвал: «Давайте любить друг друга и посылать в мир лучшее, потому что это лучшее потом к нам обязательно вернется».
Еще одним сюрпризом стало сольное исполнение артистом песни «Каждому свое» накануне официального выхода клипа. Видеопремьера в сети состоялась в день рождения Сосо Павлиашвили.
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