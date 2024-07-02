Сосо Павлиашвили: По ощущению, мне сейчас где-то 35-40 лет!

29 июня грузинскому и российскому эстрадному певцу, композитору Сосо Павлиашвили исполнилось 60 лет. В эфире «Авторадио» он признался, что круглая цифра безусловно накладывает отпечаток на его ощущения и ожидания.

«По ощущению, мне сейчас где-то 35-40 лет. Настолько искренне люблю этот мир, нашу жизнь. По философии, конечно, 60 лет отражается на моем восприятии. Мы так быстро рождаемся, быстро проживаем… Хочется успеть сделать как можно больше хорошего».



Сосо Павлиашвили

В честь юбилея Сосо Павлиашвили устроил необычный живой концерт в гостях вечернего шоу «Мурзилки Live». Певец вышел на сцену со своим единственным сыном, и радиослушатели могли убедиться, что Леван Иосифович тоже отлично поeт.



Сосо Павлиашвили с сыном Леваном на Авторадио

«Он не просто коллега. Он мой сын, а также друг, брат, он – мое все... К сожалению, сегодня Ирочки нет, а то мы спели бы в три голоса».

Живой концерт стал подарком для всех радиослушателей «Авторадио» в преддверии готовящегося большого юбилейного шоу артиста. Открылся он классикой – «Небо на ладони». В дуэтном исполнении прозвучали еще несколько популярных композиций: «Жизнь – это кайф», «Без тебя», «Благодарю тебя», «Каждый новый день» и «Загуляли пацаны».

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Торжественный вечер, посвященный 60-летию Сосо Павлиашвили, пройдет в концертном зале «Москва», где также выступит и большое число его друзей-знаменитостей, среди которых Лев Лещенко, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Григорий Лепс, Зара, Лариса Долина, Валерия, Иван Дмитренко и другие. Для некоторых гостей композитор даже подготовил новый репертуар.

«Николаю Баскову я послал абсолютно новую песню, он прослушал и говорит: «Хорошо, дорогой, если ты не против, я сделаю все под себя: аранжировку и т.п.». – Я говорю: «Коля, если тебе песня нравится, я тебе ее дарю, пой на здоровье».



Сосо Павлиашвили

Артист не скрывал эмоций от ожидания грядущей встречи с друзьями и поклонниками и признался, что у него накопилось многое, чем искренне хотел бы поделиться. В эфире «Авторадио» он призвал: «Давайте любить друг друга и посылать в мир лучшее, потому что это лучшее потом к нам обязательно вернется».

Еще одним сюрпризом стало сольное исполнение артистом песни «Каждому свое» накануне официального выхода клипа. Видеопремьера в сети состоялась в день рождения Сосо Павлиашвили.